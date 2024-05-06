中国国家主席：巴以冲突同样牵动人心

据伊通社（IRNA）周一援引新华社报道，昨天（周日）抵达法国进行为期两天访问的中国国家主席习近平在法国《费加罗报》发表题为《传承中法建交精神共促世界和平发展》的文章中写道：巴以冲突同样牵动人心。解决巴以问题的根本出路在于建立独立的巴勒斯坦国。

他表示，历史反复证明，巴以局势之所以屡陷动荡，根本原因在于联合国决议没有得到切实执行，“两国方案”基础不断被侵蚀，中东和平进程偏离正轨。

习近平指出，中法两国在巴以问题上有很多共识，应该加强合作，为恢复中东和平作出贡献。

中国国家主席还就乌克兰问题表示：中方理解乌克兰危机对欧洲人民造成的冲击。中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方、参与方，但我们一直在为推动危机和平解决发挥建设性作用。

他表示，我相继发出多项呼吁，包括遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整，重视各方合理安全关切；强调核武器用不得、核战争打不得。

习近平补充道，中国向乌克兰提供多批人道主义援助，多次派遣特使赴相关国家斡旋。乌克兰危机持续越久对欧洲和世界损害越大。

他强调，中方期盼欧洲大陆早日重回和平稳定，愿同包括法国在内的国际社会一道，找到解决危机的合理路径。