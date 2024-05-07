中法重申致力于促进伊朗核问题的政治和外交解决

据伊通社（IRNA）周二援引中国外交部网站报道，应法国总统邀请，中国国家主席习近平对法国进行国事访问，并与法国总统马克龙讨论了中东局势。

习近平和马克龙指出，伊核全面协议（JCPOA）是多边外交的重要成果，并表示中法两国重申致力于促进伊朗核问题的政治和外交解决。

两国元首关注局势升级的风险，重申同国际原子能机构合作、推动外交努力的重要性，以及致力于维护国际核不扩散体系、促进中东地区的和平稳定。

习近平和马克龙谴责一切违反国际人道法的行为，包括一切恐怖暴力行动和针对平民的无差别攻击。两国重申基于国际人道法保护加沙平民的绝对必要性。两国元首反对以色列进攻拉法并称该行动将导致更大规模的人道主义灾难，也反对强行迁移巴勒斯坦平民的行为。

两国元首强调，当务之急是立即实现可持续停火，确保在加沙地带提供大规模人道主义援助、保护平民；呼吁立即无条件释放所有人质，确保人道准入，解决他们的医疗和其他人道需求，对所有被扣押人员遵守国际法；呼吁立即有效落实联合国有关决议，特别是联合国安理会第2712号、第2720号及第2728号决议。

习近平和马克龙呼吁有效开放所有必要通道和过境点，以便在整个加沙地带迅速、安全、可持续、不受阻碍地提供人道主义援助。两国元首强调了加强协调国际人道主义努力的重要性。

他们还呼吁各方避免采取可能加剧紧张局势的单边措施，并就此谴责以色列违反国际法建设定居点的政策，该政策将对持久和平以及未来建立有生存能力、领土连贯的巴勒斯坦国的可能性构成重大障碍。两国元首重申，加沙的未来治理不能与以“两国方案”为基础的巴以冲突的全面政治解决脱钩。

习近平和马克龙呼吁以决定性、不可逆方式重启政治进程，具体落实“两国方案”，确保以色列与巴勒斯坦作为邻国和平、安全共处，共同以“圣城”为首都，在1967年边界基础上建立一个有生存能力、独立、拥有主权的巴勒斯坦国。

两国元首强调维护红海和亚丁湾航行自由的重要性，并呼吁立即停止袭击民用船只行为，以维护海上安全和全球贸易，防止地区紧张局势以及人道主义和环境风险。

他们呼吁在2024年夏季奥运会和残奥会期间遵守奥林匹克休战。奥林匹克休战呼吁各方在整个奥运会期间停止敌对行动。随着冲突蔓延和紧张局势加剧，休战是致力于在完全尊重国际法的情况下，持久解决冲突的机会。