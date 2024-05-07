伊朗强烈谴责犹太复国主义政权对拉法的袭击

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼强烈谴责犹太复国主义占领政权对加沙地带南部拉法边境地区的袭击。



他表示，尽管国际社会多次发出警告和强烈反对袭击加沙地带南部拉法地区，但犹太复国主义政权袭击该地区的行动显示了一个不遵守任何国际准则的流氓政权的贪婪，该政权绝对是国际和平与安全的主要威胁。



伊朗外交部发言人强调：正如我们此前多次指出的，该地区和平与安全的关键是立即无条件停止针对加沙地带和约旦河西岸受压迫巴勒斯坦人民的战争，所有国际行为体都必须为达成此目标向犹太复国主义政权施加压力。



他强调，以色列及其支持者必须为持续发生的流血事件承担相应责任。伊朗再次要求国际司法机构加快处理以色列的诸多罪行。