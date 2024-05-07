乐施会呼吁组织以色列在拉法的进一步犯罪

伊朗官方通讯社（IRNA）：乐施会中东和北非区域主任萨莉·阿比·哈利勒在声明中写道：“我们对犹太复国主义政权下令撤离拉法约10万群众感到无比震惊。此次袭击发生之际，世界领导人呼吁以色列停止其野蛮侵略。
他补充道：“拉法的惶恐是显而易见的，因为已经多次被迫逃离加沙的人们现在不得不再次逃离。”
乐施会主任指出，六个多月以来，以色列蓄意、系统性瞄准和袭击平民及援助人员。因此，任何关于平民可以安全离开该地区的说法都是谎言。
伊通社（IRNA）伦敦5月7日报道：犹太复国主义政权在加沙地带南部拉法边境地区开始军事行动的同时，国际救援组织乐施会高级主任发表声明警告此次袭击会造成的严重人道后果，并呼吁世界大国在针对巴勒斯坦人民发生更多罪行之前采取有效行动。
伊朗官方通讯社（IRNA）：乐施会中东和北非区域主任萨莉·阿比·哈利勒在声明中写道：“我们对犹太复国主义政权下令撤离拉法约10万群众感到无比震惊。此次袭击发生之际，世界领导人呼吁以色列停止其野蛮侵略。
他补充道：“拉法的惶恐是显而易见的，因为已经多次被迫逃离加沙的人们现在不得不再次逃离。”
乐施会主任指出，六个多月以来，以色列蓄意、系统性瞄准和袭击平民及援助人员。因此，任何关于平民可以安全离开该地区的说法都是谎言。
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