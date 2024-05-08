伊朗总统莱希：如果有人想敌对伊朗，我方必尽全力与之抗争

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿亚图拉赛义德·易卜拉欣·莱希周二晚间第10次接受总统现场电视采访，他讲话的重要内容总结为以下几点：

- 加沙是顽强抵抗、坚忍不屈和托靠真主的体现。全世界政治专家都认为，这场战争的赢家是巴勒斯坦人民，输家是犹太复国主义政权及其盟友。

- 犹太复国主义政权已经绝望并崩溃了，这种绝望的表现之一是他们对伊朗伊斯兰共和国驻叙大马士革大使馆的袭击。这一行为违反了所有国际法律和法规。此后，伊斯兰革命最高领袖宣布犹太复国主义政权将受到惩罚，这一诺言由我们的战士兑现了。

- “诚实承诺”行动证明，强大的伊朗可以消除战争阴影，也可以消除军事选择。

- 我们一直向周边国家和民族宣布，伊朗是你们的朋友，这一点已经得到证明。在昨天我与伊拉克库尔德自治区官员的会晤中，他们表示，卡西姆•苏莱曼尼将军为保卫该地区和打击“ISIS”所做的努力将永远不会被伊拉克库尔德斯坦人民忘记。

- “诚实承诺”行动的信息是，如果有人想敌对伊朗伊斯兰共和国，我方必尽全力遏制及与之对抗，如果他们想成为伊朗的朋友，我们也会与他们发展友好的关系。

- 伊朗从未离开过谈判桌。自伊朗第十三届政府上台以来，我们的根本原则就是一有机会就用清晰的逻辑推理表达我们的意见。美国等一些西方国家多次违背承诺。国际原子能机构已超过15次宣称伊斯兰共和国的所有核项目和核活动完全遵守《不扩散核武器条约》，该国核活动完全出于和平目的。

- 仅靠谈判解决不了实际问题，部分必要情况我方进行谈判，而必要时也可以使用导弹。