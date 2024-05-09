拜登：如果拉法遭到大规模袭击 美国不会向以色列提供武器

伊朗官方通讯社（IRNA）：周三晚间，拜登在接受CNN采访时表示：“这些炸弹和他们袭击人口密集地点的其他方式，导致加沙平民被杀害。”报道称，他指的是美国上周暂停向以色列运送的一批每枚重达2000磅的炸弹。



拜登说道：“我明确表示，如果他们进入拉法……我不会提供以往用来对付拉法、对付加沙城市及解决这一问题的武器。”



他还称，以色列进攻拉法的行动尚未涉及人口稠密地区，而他已经向以色列总理和战时内阁明确表示，“如果他们真的继续攻击这些人口密集地点，不会得到我们的支持。”



拜登补充道，即使以方不听劝阻发动大规模地面进攻，美国仍将继续提供防御性武器，包括“铁穹”防空系统的相关装备。