伊拉克抵抗运动对犹太复国主义空军基地发动无人机袭击

据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道，伊拉克伊斯兰抵抗运动宣布，用无人机瞄准了巴勒斯坦被占领土犹太复国主义政权的“乌巴达”空军基地。
数小时前，伊拉克伊斯兰运动宣布对位于巴勒斯坦被占领土提比里亚湖以北的犹太复国主义政权“埃利法拉特”基地发动了无人机袭击。
在过去对巴勒斯坦被占领土的行动中，伊拉克抵抗运动曾警告称，如果犹太复国主义政权继续袭击加沙地带，抵抗组织将会加强针对该政权阵地的行动。
伊通社（IRNA）德黑兰5月10日报道：伊拉克伊斯兰抵抗运动周五早上宣布对巴勒斯坦被占领土犹太复国主义政权的空军基地发动了袭击。
据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道，伊拉克伊斯兰抵抗运动宣布，用无人机瞄准了巴勒斯坦被占领土犹太复国主义政权的“乌巴达”空军基地。
数小时前，伊拉克伊斯兰运动宣布对位于巴勒斯坦被占领土提比里亚湖以北的犹太复国主义政权“埃利法拉特”基地发动了无人机袭击。
在过去对巴勒斯坦被占领土的行动中，伊拉克抵抗运动曾警告称，如果犹太复国主义政权继续袭击加沙地带，抵抗组织将会加强针对该政权阵地的行动。
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