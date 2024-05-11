伊斯兰革命最高领袖：库尔德民族社会与我们密不可分

据伊通社（IRNA）援引阿亚图拉·哈梅内伊出版物和作品管理办公室的信息数据库报道，《真主党路线》周刊详细报道了伊拉克库尔德自治区主席内奇尔万·巴尔扎尼与伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉·哈梅内伊最近于 5 月 6 日周一举行的会晤。

报道称，在此次会面中，伊斯兰革命最高领袖在强调伊朗人民和库尔德民族之间密切关系的同时，对巴尔扎尼表示：“我们认为我们与库尔德民族社会——无论是在伊朗还是伊拉克——之间的关系比任何其他国家都更加密切， 他们就是我们密不可分的一部分。”