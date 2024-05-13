美国大学生发起20世纪60年代以来最大规模的大学抗议活动

伊朗官方通讯社（IRNA）：从犹太复国主义政权大规模入侵加沙以来，世界舆论反应不一。尽管从欧美到东亚等世界各国都发生了大规模的支持加沙的抗议和集会，其中一些示威活动是史无前例的，但西方过去几周的事态发展引起了令人难以置信的媒体反应并引发了全世界对加沙的新一波支持。

这次，大学生抗议犹太复国主义政权的持续侵略，以及作为该政权最重要支持者的美国政府的不作为。这些从美国教育中心开始的史无前例的抗议活动比其他抗议活动更吸引舆论和世界媒体的关注，也比以前更使以色列孤立无援。美国和欧洲国家警察暴力对待抗议学生的行为也体现了西方在人权、种族灭绝等问题上的双重标准。

欧洲新闻写道：在两周多的时间里，美国大学有超过2000人被捕。 在这些抗议活动中，学生们要求教育中心与以色列断绝联系。

据政客《Politico》杂志写道，美国约50所大学的抗议活动已导致2000名学生被捕，甚至部分学生的毕业进程被搁置。

该报告称，最近针对以色列战争行动的抗议活动是自1960年以来最大规模的大学抗议活动并补充道，过去两周，大学校园的抗议活动愈演愈烈，支持巴勒斯坦的学生在公共场所搭起了帐篷， 30多所大学也发生了同样的集会并引发了抗议者与警方的冲突。