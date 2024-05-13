中国外交部：期待巴勒斯坦早日成为联合国正式会员国

5月10日，联合国大会第十届紧急特别会议以143票赞成、9票反对、25票弃权通过决议，认定巴勒斯坦符合《联合国宪章》规定的联合国正式会员国资格，要求安理会重新审议巴勒斯坦“入联”申请。

据伊通社（IRNA） 援引《环球时报》报道，中国外交部发言人汪文斌今天（5月13日）表示：独立建国是巴勒斯坦人民的长期夙愿，正式加入联合国是这一历史进程中的关键一步。支持和推进巴勒斯坦独立建国进程，为落实“两国方案”、实现中东持久和平提供有力保障，是国际社会的强烈呼声，也是各方的共同责任。

他补充道，紧急特别联大以压倒性的多数票通过决议，重申巴勒斯坦人民拥有包括独立建国在内的自决权，确认巴勒斯坦符合成为联合国正式会员国的资格，建议安理会重新积极审议巴勒斯坦加入联合国的申请，这反映了国际社会的人心所向。

汪文斌指出，中方支持安理会根据联大决议的要求，尽快重新审议巴勒斯坦加入联合国的申请，敦促有关国家不要继续站在国际社会、国际道义和人类良知的对立面，不要再为巴勒斯坦加入联合国设置障碍。

汪文斌说，决议对巴勒斯坦参与联合国活动和有关会议作出进一步安排，赋予巴勒斯坦新的权利和特权。这些特殊安排是对巴勒斯坦长期遭受历史不公的补救，是对美国滥用否决权的纠偏。决议明确，有关安排属于例外，不构成先例。

他还表示，中方期待巴勒斯坦早日成为联合国正式会员国，同其他会员国一样享有充分、平等的权利。