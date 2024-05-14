加沙遇难人数达35,091人

据伊通社（IRNA）援引半岛电视台报道，加沙地带卫生部的声明称，犹太复国主义政权过去24小时内在加沙地带不同地区犯下7起新罪行，造成57人丧生， 82人受伤。

加沙巴勒斯坦卫生部宣布，自10月7日以来，包括新的遇难者在内，犹太复国主义敌人针对加沙地带不同地区的侵略已造成35,091人丧生，78,727人受伤。

伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权入侵加沙地带已经七个多月了，该政权不仅没有实现其任何目标，反而日益陷入内外危机。