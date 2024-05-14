中国敦促韩方恪守一个中国原则

据伊通社（IRNA）援引中国外交部新闻网站报道，中国外交部长王毅在会见韩国外长赵兑烈时表示：中韩是近邻，应当常来常往。

他表示，近段时间，中韩关系面临困难和挑战，这不符合双方的共同利益，也不是中方愿意看到的。希望韩方与中方一道，坚守两国建交初心，坚持睦邻友好方向，坚定互利合作目标，排除干扰，相向而行，合力推动中韩关系健康稳定发展。

王毅指出，中韩之间没有根本利害冲突，应追求和而不同的境界。双方要相互理解尊重，加强沟通交往，消除误解，增进互信。

他补充道，希望韩方恪守一个中国原则，妥善慎重处理涉台问题，夯实两国关系的政治基础。

他表示，中韩经贸合作规模大，互补性强，去年贸易额突破3100亿美元，并强调：双方应深化互利合作，在彼此发展进程中做可靠和长期伙伴，共同反对贸易保护主义，维护国际自由贸易体系，保障产供链稳定畅通。

据韩国联合通讯社报道，赵兑烈表示，希望此次访问成为韩中关系向前迈进的重要一步。韩国政府高度重视对华关系，期待在相互尊重、互惠和共同利益基础上，同中方密切合作，发展更加健康、更加成熟的战略合作伙伴关系。

他强调，推动韩中关系发展、携手应对共同挑战，符合两国和两国人民的共同利益，也是国际社会的期待。韩方不赞成零和博弈，希望平衡地同各国发展关系，愿同中方增进互信、扩大共识、聚焦合作，尽可能避免地缘政治因素制约，共同开启韩中合作新局面。