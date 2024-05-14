伊中友协主席布鲁杰迪：对华关系与合作的发展并未设限

伊朗官方通讯社（IRNA）: 周一（5月13日），阿拉丁·布鲁杰迪在会见率江西省代表团前往伊朗的江西省咨询委员会副主任尹建业时，在提到伊中两国历史悠久的友好关系和许多文化共同点时表达了希望，并为推动两国的关系发展迈出更大的步伐。

他表示，伊中友好协会非常有兴趣采取实际步骤落实两国在各领域签署的25年谅解备忘录，并强调伊朗伊斯兰共和国不为双边关系发展设置任何限制。双边关系的发展还有很大空间，亦有多种方式可以加强合作。

布鲁杰迪表示，伊朗人民不会忘记中国同伊朗的合作，特别是在八年抗战及新冠病毒肆虐的困难时期。 他认为伊朗和中国是任何时期的朋友并表示：当“天安门”事件发生并许多国家的大使离开使馆时，他作为当时的伊朗驻华大使，却坚守在自己的岗位（大使馆）上。伊朗并没有在困难的境况下离开中国。

伊中友好协会负责人指出，德黑兰的地铁网络是两国合作的良好象征之一，伊朗人民今天正在切身体验和见证其成果。他在提到中国高铁技术排名全球第一时表示：如果中国基建公司在伊朗建设高铁线路，人们在看到这些项目及其成果后，会对中国及两国间的合作产生更加积极的看法。 此外，两国在航空业领域也存在许多合作空间。

布鲁杰迪补充道：中国公司在伊朗石油和天然气工业发展中的出现和活动也可以带来很大的成效。

他还提议中国江西省与伊朗一个省份建立友好省份关系，得到了中方的欢迎。

伊中友好协会负责人也向出席会见江西省代表团的傅女士就中华人民共和国新任驻德黑兰大使就职表示祝贺。

江西省政协副主席尹建业在本次会议上也将同伊中友好协会的合作视为非常重要。 他对该协会为协调江西省代表团赴伊朗行程和会议日程所采取的行动表示赞赏。 他还邀请伊中友好协会访问中国江西省。

江西省政协副主席在谈到昨天访问伊斯法罕并与伊斯法罕省经济副省长萨拉什特会面时表示：这次会议提出了很好的问题，双方就伊斯法罕和江西两省加强合作的空间和潜力进行了探讨和交流。

他表示，双方决定在伊斯法罕省和江西省各成立一个工作组，以推进省级官员会议提出的问题。

尹建业谈到江西省在旅游和经济领域的巨大能力包括飞机制造、电子、金属工业等领域时表示，虽然江西省在经济方面与中国一线省份相比还有很大差距，但在去年，该省实现了8%的经济增长，这是非常了不起的成果。

他表示，近年来江西省与伊朗的合作进程不断加强，比如江西省与伊朗东阿塞拜疆省有矿业领域的联合合作项目。此外，未来两国还可以通过“一带一路”计划的形式开展更多的合作项目。

这位江西省官员谈到中国驻德黑兰大使馆第二负责人傅女士在讲话中提到“中国新任驻伊朗大使高度重视伊中友协在帮助两国关系发展中所发挥的作用”时表示，这番话给江西省加强与伊朗的合作带来了鼓励和双重希望。

在此次会议上，傅女士在赞赏伊中友好协会为江西省代表团出访伊朗所采取的措施时表示，刚刚抵达伊朗的中华人民共和国驻德黑兰新任大使，特别看重伊中友协对于促进两国关系发展的作用，并愿加强两国间的省际合作。

她说：两国关系在合作史上从未出现过污点，中国国家主席习近平在2016年访问德黑兰期间要求将两国友好国家关系提升至战略层面。

傅女士提醒道，去年伊朗总统莱希访华时，国家主席习近平明确强调，无论世界形势如何变化，中伊友好合作关系的条件将不会改变。