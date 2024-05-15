伊朗与中国签署农业合作谅解备忘录

伊朗官方通讯社（IRNA）: 伊中农业联委会第五次会议召开，伊朗农业部第一副部长卡泽姆·哈瓦兹、中国农业部副部长马有祥、伊朗驻华大使巴赫蒂亚尔出席会议。 双方围绕水稻、小麦等作物种植和病虫害防治、农业机械化、水产养殖等领域合作深入开展交流，并达成共识。
此次会议上，伊朗与中国签署了农业领域相互合作的谅解备忘录。
这是园艺、农业、畜牧业、渔业、农业机械化等分领域合作以及中国投资伊朗农业发展项目的谅解备忘录。
伊通社（IRNA）德黑兰5月15日报道: 伊朗和中国在北京签署了园艺、农业、畜牧业、渔业、农业机械化等领域的农业合作谅解备忘录以及中国投资伊朗农业发展的项目。
伊朗官方通讯社（IRNA）: 伊中农业联委会第五次会议召开，伊朗农业部第一副部长卡泽姆·哈瓦兹、中国农业部副部长马有祥、伊朗驻华大使巴赫蒂亚尔出席会议。 双方围绕水稻、小麦等作物种植和病虫害防治、农业机械化、水产养殖等领域合作深入开展交流，并达成共识。
此次会议上，伊朗与中国签署了农业领域相互合作的谅解备忘录。
这是园艺、农业、畜牧业、渔业、农业机械化等分领域合作以及中国投资伊朗农业发展项目的谅解备忘录。
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