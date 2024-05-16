伊朗愿意向所有国家转让核技术

伊朗官方通讯社（IRNA）：5月15日周三，伊朗原子能机构接待了第三届伊朗-阿拉伯对话会议的与会者。

伊朗原子能机构发言人贝鲁兹·卡马隆迪向伊朗-阿拉伯对话会议与会者表示：“在伊朗核工业近期的成果展览中，可以看到伊朗在该工业各领域取得的诸多成就。这些进步和成就可以造福社会，但主要问题是西方国家及犹太复国主义政权造谣伊朗的和平核活动是伊朗正在寻求制造核武器。

原子能机构负责人在谈到令人自豪的伊朗本土浓缩铀问题时说：浓缩铀仅占伊朗核活动的百分之五，这当然非常重要。 伊朗在这一领域的各个方面都取得了非凡的成就。当然，因为西方国家没有给我们提供更多的选择，所以我们靠自己的能力投入生产。

他补充道，如果我们不考虑、不重视推广在石油、炼油、采矿、钢铁等各个工业发挥作用的核技术，未来我们将不得不以过高的价格、更多的限制从其他国家购买它们。

卡马隆迪在谈到放射性药物的生产及其在治疗癌症等多种疾病中的作用时表示：伊朗在放射性药物生产的质量和多样性方面位于全球的重要地位。

他补充道：虽然放射性药物用来治疗病人，但美国及其盟友在这方面对伊朗实施了制裁，并没有给我们提供原材料。

卡马隆迪还表示：这个问题表明，人性对他们而言并不重要；加沙正在发生的事情也证明人类的生命对他们来说无关紧要。