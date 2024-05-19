春风徐徐吹过世界天才海亚姆·尼沙布里的陵墓

伊朗官方通讯社（IRNA）: 阿布·法塔赫·吉亚斯丁·奥马尔·本·易卜拉欣·海亚姆·尼沙布里发明了贾拉利历，作为最可靠、最准确的太阳历使用，为这位文学家和智慧之人在另一个层面赢得了世界声誉。

海亚姆的话语在不同民族和社区中产生深远影响的最重要原因之一就是他用最简单的表达方式来描述他的思想和观念； 用平常、简单的内容表达以及使用最简单的工具进行描述，使得人们可以轻松的与海亚姆的思想进行无障碍交流。

发明以海亚姆命名的贾拉利日历

根据苏丹贾拉勒丁·马利克沙希的命令，海亚姆与同时代的几位天文学家一起修订了当时的通用历法并创立了新的历法。 由于贾拉尔丁·塞尔柱奇 (Jalal al-Din Saljughi) 的著作，该历法被称为“贾拉利历”，并成为伊朗的官方历法。

海亚姆陵墓，风格独特的建筑

海亚姆墓无论从建筑风格还是构筑结构，在当时都是最重要的建筑物之一。

这座神奇的建筑是根据海亚米的数学和三角原理计算、设计和建造的，并配以天文学符号和优美的诗篇文字，使这座建筑作品成为享誉全球的景点之一。

陵墓高22米，主体框架为金属，周围覆盖着混凝土。 建筑形状的底部被分为10格，与地基之间的距离为5米。

建筑的侧面笔直向上，以规则的几何图形的形式凹进，而后以近乎圆锥形的形状汇合在一起，在顶部形成一个准穹顶，其主体部分是网状和空心相结合的，让人不由想起象征着科学人格的星星，这也与海亚姆的占星学相关。

坟墓的内外表面都装饰有马赛克瓷砖和海亚姆的诗文，马赛克建筑的正面是石雕的，用薄薄的坚固而透明的石头制成，在坟墓的建筑旁，有七个非常漂亮的石头帐篷，每个帐篷下面都有一个水盆，是用绿松石色的瓷砖砌成的。