伊朗总统在为伊朗人民服务的路上牺牲

目前身处总统直升机现场的当地消息人士证实了伊朗总统及其随行代表团殉难的消息。
伊朗总统所乘直升机上的其他乘客包括伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、教法领袖代表兼大不里士聚礼拜伊玛目阿亚图拉阿里·阿勒哈谢姆、东阿塞拜疆省长马利克·拉赫马蒂、总统安全部队指挥官赛义德·迈赫迪·穆萨维少将、几位保镖和机组人员。
伊朗伊斯兰共和国政府将在一小时后对此发表声明。
伊通社（IRNA）德黑兰5月20日报道：伊朗伊斯兰共和国第八任总统阿亚图拉赛义德·易卜拉欣·莱希 5 月 19 日周日下午开启“吉兹卡拉”大坝后，乘他的直升机飞往大不里士市，以便开启提高大不里士炼油厂质量的几个项目，但他的直升机在乌兹村和皮尔达乌德村之间的迪兹马尔森林地区发生硬着陆事故，他及其随行代表团都在此次事件中殉难。
目前身处总统直升机现场的当地消息人士证实了伊朗总统及其随行代表团殉难的消息。
伊朗总统所乘直升机上的其他乘客包括伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、教法领袖代表兼大不里士聚礼拜伊玛目阿亚图拉阿里·阿勒哈谢姆、东阿塞拜疆省长马利克·拉赫马蒂、总统安全部队指挥官赛义德·迈赫迪·穆萨维少将、几位保镖和机组人员。
伊朗伊斯兰共和国政府将在一小时后对此发表声明。
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