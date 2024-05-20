伊朗政府代表团在总统及其随行代表团牺牲后发表声明

奉普慈特慈的安拉之尊名

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا

信士中有许多人，已实践了他们与安拉所订的盟约。他们当中有成仁的，有待义的，他们没有变节。（33：23 ）

在什叶派第八位伊玛目阿里·伊本·穆萨·礼萨（愿主赐他平安）诞辰纪念日之际，伊玛目礼萨圣陵的管理者、伊朗总统阿亚图拉莱希归真。

这位勤奋、不知疲倦的伊朗总统，在国家进步和发展的道路上，除了尽职尽责地为伟大的伊朗人民服务之外，没有在意其他任何事务。他信守诺言，为伊朗民族奉献和牺牲了自己的生命。

伊朗伊斯兰共和国政府代表团就致命的直升机事故、导致伊朗为人民服务的总统阿亚图拉赛义德·易卜拉欣·莱希及其随行代表团包括伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬、教法领袖代表兼大不里士聚礼拜伊玛目阿亚图拉阿里·阿勒哈谢姆、东阿塞拜疆省长马利克·拉赫马蒂、总统安全部队指挥官赛义德·迈赫迪·穆萨维少将、几位保镖和机组人员牺牲，向伊斯兰教什叶派第十二位伊玛目、伊斯兰革命最高领袖及伊朗高尚民族表示哀悼。

我们向忠诚、知恩报德和可亲可敬的伊朗人民保证，荣誉和服务的道路将在民族英雄、人民公仆和精神领袖忠诚援助者阿亚图拉莱希的不朽精神下、在伟大真主的襄助和伊朗高尚人民的支持下继续下去，国家的治理不会出现丝毫问题。