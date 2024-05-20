伊斯兰革命最高领袖发唁电并宣布对总统及其随行代表团的殉难举行全国性哀悼活动

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰革命最高领袖哈梅内伊今天就伊朗伊斯兰共和国总统赛义德·易卜拉欣·莱希、外交部长阿米尔·阿卜杜拉希扬、大不里士的聚礼拜伊玛目穆罕默德·阿里·阿勒哈谢姆、东阿塞拜疆省省长马利克·拉赫马蒂、总统安全部队指挥官及其随行人员发生的飞机事故表示哀悼。

伊斯兰革命最高领袖唁电全文如下：

奉普慈特慈安拉之名

我们来自于安拉，也必将归于他

我怀着极度悲伤和遗憾的心情收到了圣战者学者、勤奋敬业和受群众喜爱的国家总统、伊玛目礼萨圣陵服务者、赛义德·易卜拉欣·莱希及其亲爱的随行代表团人员（愿主喜悦他们）殉难的悲痛消息。

这起不幸的事故发生在一次为伊朗人民服务的途中，这位品德高尚和无私奉献者在他工作期间，无论是在总统任期内还是在此之前，都将自己不懈的努力和奋斗完全用于为人民、国家和伊斯兰教的服务之中。

这起令人心痛的事故使伊朗民族失去了一位诚心诚意、尽心竭诚的人民公仆；对他来说，人民的喜爱和满意，也恰恰表明安拉的喜悦和满意，这比一切都重要。因此，一些不怀好意者的忘恩负义和贪婪嘲笑所给他带来的烦恼并没有阻止他夜以继日地工作以及改善和改进他所有的事务。

在这一严重的事故中，著名人物如大不里士的聚礼拜伊玛目穆罕默德·阿里·阿勒哈谢姆、外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉扬、东阿塞拜疆省省长马利克·拉赫马蒂、全体机组人员及其他随行人员的高贵灵魂，回归于安拉。

我宣布，举全国性哀悼五天并向亲爱的伊朗民族表示哀悼。根据宪法第131条，第一副总统穆罕默德·莫赫巴尔承担总统的职责和权力，并需协同司法部长和立法部长，采取措施在未来50天内举行新总统选举。

最后，我向莱希先生敬爱的母亲、他尊敬的妻子和总统的所有家属，以及其随行代表团人员的家属，尤其是阿勒哈谢姆先生的亲人表示诚挚的哀悼，并祈求伟大的安拉赐予他们坚强和忍耐，以及对逝者的怜悯。

赛义德·阿里·哈梅内伊

2024 年 5 月 20 日