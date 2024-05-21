中国常驻联合国代表：莱希和阿米尔·阿卜杜拉希扬为促进中伊友好关系作出了巨大努力

伊朗官方通讯社（IRNA）：中国常驻联合国代表当地时间周一在安理会会议上表示，作为中国代表，我对伊朗总统莱希和外长阿米尔·阿卜杜拉希扬在直升机事故中不幸罹难表示诚挚的哀悼。
这位中国高级外交官表示：我们也向他们的家属、伊朗政府和人民表示诚挚的慰问。
中国常驻联合国代表还表示，莱希和阿米尔·阿卜杜拉希扬为促进中伊友好关系和地区合作发展作出了巨大努力。
5月20日， 联合国安理会全体起立为伊朗总统莱希、外长阿卜杜拉希扬及其他直升机事故罹难者默哀一分钟。
伊通社（IRNA）纽约5月21日报道：中国常驻联合国代表就伊朗总统莱希和伊朗外长阿米尔·阿卜杜拉希扬不幸罹难向伊朗政府和人民深表哀悼，并表示他们为促进中伊友好关系作出了巨大努力。
伊朗官方通讯社（IRNA）：中国常驻联合国代表当地时间周一在安理会会议上表示，作为中国代表，我对伊朗总统莱希和外长阿米尔·阿卜杜拉希扬在直升机事故中不幸罹难表示诚挚的哀悼。
这位中国高级外交官表示：我们也向他们的家属、伊朗政府和人民表示诚挚的慰问。
中国常驻联合国代表还表示，莱希和阿米尔·阿卜杜拉希扬为促进中伊友好关系和地区合作发展作出了巨大努力。
5月20日， 联合国安理会全体起立为伊朗总统莱希、外长阿卜杜拉希扬及其他直升机事故罹难者默哀一分钟。
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