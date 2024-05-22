伊斯梅尔·哈尼亚讲述莱希总统为解决加沙危机所做的努力

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯梅尔·哈尼亚今天上午（周三）在德黑兰大学为伊朗总统莱希及其随行人员举行的遗体告别仪式上表示：伊朗亲爱的、敬爱的兄弟们，在向你们致以问候的同时，我在此宣布，我代表巴勒斯坦抵抗民族来参加伊朗总统莱希、外交部长以及随行人员的遗体送别仪式。我向伊朗人民表示最诚挚、最深切的哀悼。

他补充道：我们在斋月期间访问德黑兰时与伊朗总统莱希先生进行了会面，他再次强调了伊朗伊斯兰共和国支持巴勒斯坦民族的坚定立场。在此次会面上，阿亚图拉莱希提到了几个重要问题，我在此重申其中的三项内容。

哈马斯政治办公室负责人表示，莱希先生将巴勒斯坦问题视为伊斯兰世界的首要问题，并表示伊斯兰世界将竭尽全力解放巴勒斯坦。巴勒斯坦问题不仅是政治问题，而且是伊斯兰世界信仰的深层问题。

哈尼亚指出，莱希总统就第二个问题表示，抵抗是我们实现巴勒斯坦自由的战略选择。他还表示，巴勒斯坦的抵抗运动是伊斯兰世界抵抗运动的第一战线。伊朗伊斯兰共和国会继续支持抵抗运动，以便实现抵抗运动的理想。

哈尼亚还表示，“阿克萨洪水”行动是阿亚图拉莱希提到的第三个问题，莱希总统强调：“阿克萨洪水”行动是一场针对犹太复国主义政权核心的行动，并在全球范围内造就了历史性变化。巴勒斯坦民族和英勇的加沙人民将会继续这场战斗，直至巴勒斯坦和圣城的彻底解放和自由。

哈马斯政治办公室负责人表示：最后，我再次当着巴勒斯坦支持者、抵抗轴心领导人以及巴勒斯坦抵抗运动的面前说道，我们相信，伊朗伊斯兰共和国将继续以伊斯兰革命最高领袖及伊朗官员确定的政策、战略和价值观支持巴勒斯坦民族，直到我们在阿克萨清真寺的圆顶上自豪地升起胜利旗帜的那一天。