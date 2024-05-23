90多名国家领导人和高级官员向伊朗已故总统及其随行人员致敬

伊朗官方通讯社（IRNA）：5月22日周三下午，各国、各地区和国际组织领导人及高级官员向伊朗已故总统及其随行人员致敬仪式在伊朗伊斯兰共和国广播电视台国际会议中心举行，第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔出席了该仪式。

卡塔尔埃米尔、土库曼斯坦国家领导人、突尼斯和塔吉克斯坦总统、伊拉克、巴基斯坦、亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆和叙利亚总理、黎巴嫩、阿尔及利亚、哈萨克斯坦、马里、埃塞俄比亚议长俄罗斯杜马主席、乌兹别克斯坦立法会议和最高会议议长、伊拉克前任和现任议长以及一批伊拉克议员、土耳其和印度副总统、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚、中国、阿富汗和塞尔维亚副总理以及日本天皇的特别代表等高级官员前往伊朗伊斯兰共和国广播电视台国际会议中心，向第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔表示哀悼，并且向伊朗已故总统赛义德·易卜拉欣·莱希及其随行人员致敬。

出席仪式的其他外国官员包括黎巴嫩、巴林、埃及、突尼斯、科威特、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、斯里兰卡、阿富汗、巴基斯坦、委内瑞拉、阿拉伯联合酋长国和土耳其外交部长、沙特阿拉伯外交部长、约旦特使、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治办公室主任伊斯梅尔·哈尼亚、黎巴嫩真主党副秘书长谢赫·纳伊姆·卡西姆、伊拉克人民动员组织领导人及一批成员、亚美尼亚地区管理和基础设施部长、马来西亚政府特使、斯里兰卡政府特使、巴基斯坦商务部长、巴基斯坦内政部长、巴基斯坦信息部长、巴基斯坦文化和民族遗产部长、塞尔维亚内阁成员、尼加拉瓜总统顾问部长、马尔代夫城市发展部长作为该国总统特使，阿曼宗教事务部部长作为阿曼国王特使、塞尔维亚参赞部长、伊拉克工业部长、阿拉伯联合酋长国政府参赞部长黎巴嫩什叶派最高议会副议长、阿塞拜疆议会 3 名议员、土耳其议会议员、埃塞俄比亚伊斯兰最高议会主席和副主席、伊斯兰合作组织秘书长、亚洲相互协作与信任措施会议秘书长、伊拉克库尔德自治区主席、也门民族救国政府发言人兼谈判小组组长、伊斯兰圣战运动副秘书长、巴勒斯坦人民阵线秘书、新加坡特使等，他们也向伊朗已故总统莱希及其随行人员致敬。