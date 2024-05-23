目前已有50个国家代表在纽约向伊朗已故总统和外长致敬

伊朗官方通讯社（IRNA）：连日来，世界各国外交官、高级官员及政治家在联合国以不同方式包括联合国安理会默哀一分钟，联合国总部降半旗和世界50个国家的大使、外交官和代表纷纷前往伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表处等就伊朗总统和外长直升机坠毁事件向伊朗政府和伟大人民表示哀悼和同情。

世界各国大使和代表从当地时间周二起前往伊朗伊斯兰共和国驻纽约联合国代表处，签署外交纪念册，并向伊朗已故总统阿亚图拉赛义德·易卜拉欣·莱希和外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬致敬。他们还向伊朗政府和伟大人民表示哀悼和同情。