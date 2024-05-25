伊斯兰革命最高领袖：伊朗民族为已故总统及其随行人员举行的隆重葬礼表明伊朗民族的振兴

伊斯兰革命最高领袖表示，尽心尽力地为人民工作、为人民服务、于家为国是这些烈士最明显的特征。他还表示，莱希先生不分昼夜，孜孜不倦地勤政为民。

阿亚图拉哈梅内伊向这些烈士的家属表示深切的哀悼，并表示：伊朗外长阿米尔·阿卜杜拉希扬先生也是勤勤恳恳、不辞辛劳的工作。他补充道，要描述莱希先生和阿米尔·阿卜杜拉希扬先生为伊朗民族在国内外的奔波和服务是一个漫长又细致的故事。

在谈到伊朗民众在大不里士市、库姆市、德黑兰、雷伊市、比尔詹德市、马什哈德市、马拉盖市、赞詹市和纳贾法巴德市大规模参加这些烈士的葬礼仪式时，伊斯兰革命最高领袖表示：这几场隆重的葬礼表明伊朗民族的振兴。

阿亚图拉哈梅内伊提到了敌人关于伊朗人民不支持伊斯兰共和国制度的宣传和主张，并补充道：这一事件就呈现在全世界的眼前并以实践的方式证明了伊朗民众对其总统和那些支持革命理想者的爱戴和忠诚。

他将莱希先生描述为伊斯兰革命信念的化身，并强调：莱希先生从一开始就凭借革命理想和伊玛目霍梅尼的言论参加竞选，全世界都知道他是一位革命的总统。

伊斯兰革命最高领袖补充道：当伊朗人民以如此伟大和热烈的方式支持和尊敬这位总统时，就意味着他们同样支持着革命的理想。