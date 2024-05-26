美国总统拜登：伊朗对以色列的大规模无人机和导弹袭击是毁灭性的

据伊通社（IRNA）援引美国广播公司新闻频道（ABC）报道，前往这所军校参加学生毕业典礼的拜登在谈到欧洲和中东地区持续不断的冲突时声称：美国历史上从未有过这样的时期，即我们要求己方军队在世界不同地区同时执行不同的任务，包括支持乌克兰、对加沙提供人道主义援助以及保卫以色列免受伊朗的袭击。

拜登表示：“目前没有美国士兵在乌参战，我决心保持这种状态。”

美国总统还赞扬美国军队通过空投方式向巴勒斯坦人运送粮食所发挥的作用，但没有提及犹太复国主义占领军对加沙地带巴勒斯坦人的野蛮袭击。

拜登进一步指出美国军队在击退伊朗针对犹太复国主义政权的无人机和导弹袭击中所发挥的作用并补充道：伊朗的袭击是为了回应该政权对伊朗驻叙大马士革领事馆的侵略而进行的。他表示：伊朗对以色列的大规模无人机和导弹袭击是一次毁灭性的袭击，我感谢美国军方迅速做出反应并帮助特拉维夫抵御这次袭击。

他补充道：“面对伊朗最近史无前例的袭击，我们团结了自己的合作伙伴，甚至阿拉伯国家，共同击退了此次重大的袭击。”

伊朗官方通讯社（IRNA）：4月13日周六晚间，伊朗伊斯兰革命卫队宣布向巴勒斯坦被占领土和犹太复国主义政权阵地发射数十架无人机和导弹。