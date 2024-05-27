以色列承认自“阿克萨洪水”行动爆发以来已有 636 名士兵死亡

伊朗官方通讯社（IRNA）周一报道：犹太复国主义媒体宣布，自 2023 年 10 月 7 日以来，已有 636 名以色列士兵在不同战线死亡。

据这些媒体报道，在此期间还另有 3,601 名犹太复国主义士兵受伤，该政权军队面临着兵力短缺的问题。

伊朗官方通讯社（IRNA）：加沙地带抵抗战士的致命袭击让犹太复国主义政权的指挥官措手不及，因此正面向社交网络招募新兵。

此前，犹太复国主义政权媒体承认，以色列的士兵对加沙地带抵抗战士的袭击感到厌倦，并报道称，该政权的军事指挥官在网上招募新兵。