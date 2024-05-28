加沙遇难人数已逾3.6万人

据伊通社（IRNA）援引半岛电视台报道，巴勒斯坦卫生部宣布，犹太复国主义政权仅过去24小时内针对加沙地带不同地区犯下 7 起新罪行，造成 66 人丧生，383 人受伤。
巴勒斯坦卫生部补充道，自10月7日以来，包括新遇难者在内，犹太复国主义政权针对加沙地带不同地区的侵略已造成 36,050 人丧生。
加沙卫生部还宣布，犹太复国主义政权的犯罪事件共造成 81,026 人受伤。
伊通社（IRNA）德黑兰 5 月 28 日报道：今天（周一），在巴以战争爆发的第234天，巴勒斯坦卫生部宣布，犹太复国主义政权侵略加沙地带的遇难人数有所增加，并强调，自“阿克萨洪水”行动爆发以来，以色列占领军已杀害了 36,050 名巴勒斯坦人。
据伊通社（IRNA）援引半岛电视台报道，巴勒斯坦卫生部宣布，犹太复国主义政权仅过去24小时内针对加沙地带不同地区犯下 7 起新罪行，造成 66 人丧生，383 人受伤。
巴勒斯坦卫生部补充道，自10月7日以来，包括新遇难者在内，犹太复国主义政权针对加沙地带不同地区的侵略已造成 36,050 人丧生。
加沙卫生部还宣布，犹太复国主义政权的犯罪事件共造成 81,026 人受伤。
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