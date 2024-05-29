世界中央厨房暂停其在拉法的援助活动

据伊通社（IRNA）援引犹太复国主义公共广播电视频道“Kan”的报道，犹太复国主义政权袭击拉法后，世界中央厨房宣布暂停在该地区的援助活动。
另一方面，联合国儿童基金会(UNICEF)也宣布，加沙地带没有安全区、援助和燃料。
此前，世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯也警告称，加沙地带没有可供巴勒斯坦人民避难的安全场所。
哈里斯在接受半岛电视台采访时对犹太复国主义政权瞄准加沙医疗中心表示惊讶并表示：“我们理解不了以色列为何轰炸医院和救护车。”
伊通社（IRNA）德黑兰 5 月 29 日报道：继犹太复国主义占领军在加沙地带南部拉法市犯下新的罪行后，世界中央厨房被迫暂停了在该地区的援助活动。
据伊通社（IRNA）援引犹太复国主义公共广播电视频道“Kan”的报道，犹太复国主义政权袭击拉法后，世界中央厨房宣布暂停在该地区的援助活动。
另一方面，联合国儿童基金会(UNICEF)也宣布，加沙地带没有安全区、援助和燃料。
此前，世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯也警告称，加沙地带没有可供巴勒斯坦人民避难的安全场所。
哈里斯在接受半岛电视台采访时对犹太复国主义政权瞄准加沙医疗中心表示惊讶并表示：“我们理解不了以色列为何轰炸医院和救护车。”
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