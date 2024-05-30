伊朗已故总统阿亚图拉莱希的名字将永存于中伊关系的历史之中

云南大学伊朗研究中心主任姚继德教授在对阿亚图拉·莱希及其随行人员殉难的唁电中指出：莱希先生始终致力于全面发展中伊友好关系。他为巩固和深化中伊两国及两国人民的悠久友谊关系作出了杰出贡献。在中伊关系史上，他的英名一定会永垂不朽！我们与伊朗人民和政府一样对他的殉难感到悲痛。我向伊朗驻华大使和文化顾问表示最诚挚、最深切的哀悼！

西南大学伊朗研究中心主任冀开运教授在致伊朗驻华大使的唁电中写道：莱希先生殉难的消息令我深感震惊和悲痛。他是伊朗著名政治家、伊朗民族英雄，生前深受伊朗人民和中国学者的爱戴。他在唁电中指出，对伊朗历史和文化感兴趣的中国科学家，对他在履行职责时牺牲深感悲痛。我们祝愿伊朗繁荣富强，相信伊朗人民一定能够克服一切困难。

北京语言大学伊朗研究中心主任王泽壮教授在唁电中提到：阿亚图拉·赛义德·易卜拉欣·莱希是伊朗政治家、科学家、民族英雄和杰出的爱国者，也是中国人民的好朋友，并写道，他生前以和平为第一要务，深受伊朗人民和中国科学家的尊敬和爱戴。

中国伊斯兰教协会会长杨发明也写道：2024 年 5 月 19 日，伊朗伊斯兰共和国总统莱希先生和外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希扬在直升机事故中遇难的消息令人深感悲痛。我谨代表中国伊斯兰教协会和中国穆斯林向伊朗人民及遇难者家属表示慰问。

伊朗总统莱希先生是中国人民的好朋友，他的逝世给伊朗人民带来了巨大损失，也使中国人民失去了一位好朋友，中国穆斯林也失去了一位好兄弟。

2023 年 2 月，伊朗已故总统访华期间，特意参观了东四清真寺，与我和其他穆斯林交谈并一起礼拜，他的声音和面容给我留下了深刻的印象。