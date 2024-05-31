阿扎迪塔(Azadi Tower)是德黑兰的著名建筑之一

阿扎迪塔是为了纪念波斯帝国成立 2500 周年庆典活动建造的。该建筑令人惊叹的建筑风格使其成为德黑兰最重要的观光景点之一。阿扎迪塔于 1974 年被列入伊朗国家遗产名录。值得一提的是，在 1973 年至 1978 年间，这座塔的图像被印在伊朗的 200 里亚尔纸币上。

阿扎迪塔身的下部区域专用于画廊、知识学堂、伊朗学馆、博物馆、图书馆等。由于塔楼下层有多间大厅和博物馆，可以得出结论，所有可用空间大多被设计成了展厅。

阿扎迪塔的建筑风格

自由广场和自由塔具有独特的设计和建筑风格，在设计中尝试使用了伊朗建筑中的范例，如风塔、伊朗式花园、四个拱门和各种瓷砖。自由广场面积为 5 万平方米，呈椭圆形，塔楼位于东西轴线上，约占其东部面积的三分之一。这座建筑的建筑师试图将伊朗历史上辉煌的过去体现在这座令人惊叹的建筑中，让任何来到伊朗的人都能通过看到自由塔来了解这片土地的文化深度。

平行的地基和拉长的线条是受到阿契美尼德建筑风格的启发；塔中央的主拱门让人不禁想起萨珊王朝时期的卡斯里拱门。其上方的断拱则是采用伊斯兰后期建筑风格的设计。广场上的喷水池也是伊朗花园的标志性风格。这两个拱门之间的形状也是受到伊朗清真寺圆顶的启发。

阿扎迪塔内部结构

阿扎迪塔内部有两层，一层位于主拱门上方，另一层位于穹顶下方。可以通过电梯到达。塔下设有四层，建于地下深处。事实上，自由塔外部的空间除了扮演增添城市元素的角色，或者说作为首都的象征之外，其内部建筑也非常实用，拥有画廊、图书馆、多功能展厅等各种空间。

阿扎迪广场

阿扎迪广场面积为 5 万平方米，是继伊斯法罕伊玛目广场（Naqshe Jahan）之后伊朗最大的广场。该广场与自由塔同时设计和建造。广场设计图的灵感来自谢赫·卢特富拉清真寺的屋顶，包括两个焦点不同的椭圆形。自由广场拥有迷人的场地、人行道和草坪。任何来到这个广场游玩的人一定会在广场及其美丽的塔楼边拍一些难忘的照片。这个广场的夜景也是德黑兰吸引游客的景色之一。