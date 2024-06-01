中国航天员打破太空行走纪录

据伊朗伊斯兰共和国太空信息库科教组介绍，中国神舟十八号三人飞行任务的两名成员叶光富和李广苏在“天宫”空间站外行走了约8.5小时。这比中国之前的任何一次太空行走或舱外活动（EVA）时间都要长。

中国航天局官员宣布，叶光富和李广苏在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。空间碎片问题是中国航天局关注的主要问题之一，特别是天宫空间站最近因空间碎片撞击导致其太阳能电池板停电。

这次空间站外的活动对李广苏来说是第一次，但对叶光富来说是第二次，他此前曾于2021年12月因执行“神舟十三号”任务而离开空间站。这是四月下旬开始的为期六个月的神舟十八号航天任务的首次舱外活动。

中国此前的载人航天任务神舟十七号进行了两次空间站外太空行走，神舟十五号进行了四次太空行走。神舟十八号也可能以同样的方式保持活跃。

神舟十八号入轨后，将按照预定程式与天宫空间站组合体进行自主快速交会对接，并与神舟十七号航天员乘组进行在轨轮换，在空间站驻留约6个月。在空间站的工作生活期间，神舟十八号的航天员乘组将进行多次出舱活动及货物进出舱，开展微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域实（试）验与应用，完成空间站碎片防护加固装置安装，舱外有效载荷和舱外平台设备安装与回收等各项任务，开展科普教育和公益活动，以及空间搭载试验。

据新华社报道，迄今为止，中国航天员已累计进行16次太空行走。2008年9月27日，中国航天员首次进行太空行走。当时，翟志刚在神舟七号太空舱外待了20分钟。