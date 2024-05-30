伊朗最高领袖哈梅内伊对美国学生的致辞：你们现在正站在历史正确的一边

伊斯兰革命领袖伊玛目哈梅内伊的信函全文如下：



奉普慈特慈的安拉之名



我的这封信写给年轻人，他们觉醒的良知激励着他们捍卫加沙受压迫的儿童和妇女。



亲爱的美国青年学生们！这是我们对你们表示关怀和声援的信息。你们现在正站在历史正确的一边——历史正在发生改变。



你们现在已经成为抵抗阵线的一部分，在你们政府（公开捍卫篡夺和残酷的犹太复国主义政权）的残酷镇压下，你们开始了一场光荣的斗争。



多年以来，远方伟大的抵抗阵线一直怀着你们目前的看法和感受在奋勇抗争。这场斗争的目标是制止名为“犹太复国主义者”无情的恐怖分子网自多年前就开始的对巴勒斯坦民族施加的明显压迫，而在其侵占他们的国土后，使巴勒斯坦民族遭受了前所未有的压力和酷刑。如今，犹太复国主义种族隔离政权的种族灭绝是其过去几十年间残酷行径的延续。



巴勒斯坦是一块独立的土地，在遥远的历史长河中，这片土地生活着穆斯林、基督教徒和犹太人。二战后，犹太复国主义网络资本家在英国政府的帮助下，逐渐将数千名恐怖分子送入这片土地；他们入侵了这里的城市和村庄；数万人被残忍杀害或被驱赶到邻国；这些强盗从他们手中夺走了房屋、市场和田地，并在被侵占的巴勒斯坦土地上建立了一个名为以色列的政府。



在英国的首次援助后，该篡夺政权的最大支持者变成了美国政府，美国政府继续对该政权提供政治、经济和武器方面的支持，甚至以不可原谅的疏忽为其生产核武器开辟了道路，并竭尽全力的在这条路上为其提供帮助、扫除障碍。



犹太复国主义政权从第一天起就对手无寸铁的巴勒斯坦人民采取“铁拳”政策，他们无视一切良心、人类和宗教价值观，他们的残忍、恐怖和镇压行径也与日俱增。



美国政府及其合作伙伴甚至对这种国家恐怖主义和持续的压迫毫不反感。即使在今天，美国政府关于加沙可怕罪行的一些言论仍然是虚伪而不真实的。



“抵抗阵线”从这种黑暗和绝望气氛的中心崛起，伊朗“伊斯兰共和国”政府的组建扩大并增强了他们的力量和信心。



国际犹太复国主义的领导人，美国和欧洲的大多数媒体公司都属于他们或在他们金钱和贿赂的影响下，将这种人道而勇敢的抵抗运动称为恐怖主义！难道一个在自己的土地上抵御犹太复国主义侵略者罪行的国家是恐怖分子吗？那么，人们对这个国家的援助和加强其军备要算作是对恐怖主义的援助吗？



全球的强权统治领导人甚至对人类这一观念也没有丝毫怜悯。残暴无情和恐怖主义政权将以色列自我包装成自卫者，而把捍卫自由、安全和自决权的巴勒斯坦抵抗运动称为“恐怖分子”！



我想向你们保证，今天，这种情况正在发生改变。西亚这个敏感的地区将迎来另一种命运。全球范围内许多良知被唤醒，真相即将被揭露。抵抗阵线也会日益壮大，越来越强大。历史正在发生改变。



除了你们之外，美国数十所大学的学生、其他国家的大学和民众也都挺身而出。大学教授对你们学生的陪伴和支持是一项重要且有效的活动。当你们面对政府警察的严厉镇压以及他们给你们施加的压力时，会让你们感到些许安慰。我关怀着你们年轻人，并尊重你们的立场。



《古兰经》给我们穆斯林和全世界人民的教育是要走上真理的道路：

فَاستَقِم کَما اُمِرت（11：112）

你应当按照天命而遵循正路。



《古兰经》关于人际关系的教育是：

لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون（2：279）

你们不要亏枉别人，也不要蒙受亏枉。



抵抗阵线通过学习和遵循这些命令以及数百个类似的命令，将勇往直前，并取得最终胜利；唯凭真主的意志。



我建议你们可以读一读《古兰经》。



赛义德·阿里·哈梅内伊



2024年5月25日