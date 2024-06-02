伊朗外交部召见中国驻德黑兰大使

在此次会议上，伊朗外交部波斯湾司司长提到了伊朗与中国之间的特殊关系，并认为尊重各国主权和领土完整是国际法基本原则和国际关系基本准则之一。他强调波斯湾的三个伊朗岛屿永远属于伊朗伊斯兰共和国，并补充道，伊朗伊斯兰共和国政府断然拒绝任何一方就此提出的任何主张。

伊朗外交部助理部长表示，伊朗希望中国政府考虑到伊中两国的战略合作，纠正在此问题上的立场。

中国大使表示，将尽快向中国当局反映伊朗伊斯兰共和国政府的抗议。