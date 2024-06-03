基什岛千年古城哈里拉在伊斯兰教科文组织注册

迈赫迪·阿迪班周日在接受伊通社采访时表示：世界上有55个伊斯兰国家都是 ICESCO 的成员，基什岛的千年历史名城哈里拉在该组织的注册将对加速其在联合国教科文组织的注册进程起到重要作用。
他表示，这座历史名城在全球教科文组织注册的所需文件正在准备中，他补充道：每年都有成千上万的游客前来参观这座历史古迹，其成功在教科文组织注册将会吸引更多的外国游客前来旅游。
伊朗官方通讯社（IRNA）：千年古城“哈里拉”位于基什岛北部，于1997年被登记为伊朗国家文化遗产。
伊通社（IRNA）基什6月3日报道：基什自由贸易区旅游副总裁在谈到该岛上有 1000 年历史的哈里拉古城在联合国教科文组织临时登记时表示，这座历史古迹最终在全球登记之前，今年波斯历9月份（公历2024年12月），基什岛哈里拉历史古城将在“ICESCO”即世界伊斯兰教科文组织注册。
迈赫迪·阿迪班周日在接受伊通社采访时表示：世界上有55个伊斯兰国家都是 ICESCO 的成员，基什岛的千年历史名城哈里拉在该组织的注册将对加速其在联合国教科文组织的注册进程起到重要作用。
他表示，这座历史名城在全球教科文组织注册的所需文件正在准备中，他补充道：每年都有成千上万的游客前来参观这座历史古迹，其成功在教科文组织注册将会吸引更多的外国游客前来旅游。
伊朗官方通讯社（IRNA）：千年古城“哈里拉”位于基什岛北部，于1997年被登记为伊朗国家文化遗产。
Your Comment