伊朗已故总统莱希政府的工业部门指标增长了3倍

伊朗官方通讯社（IRNA）：第十三届政府上台时，工业部门因重大基础设施问题而面临挑战和危机。 如此一来，工业部门的工厂和公司面临着被关闭的危机，并引发了活动人士和实业家的抗议。

第十三届政府工业、矿业和贸易部通过制定政策、消除生产障碍、支付设施费用、解决税收和保险问题、提供营运资金、将杂散资金引导至生产以及提供一揽子支持计划来重振该行业。 第十三届政府执政约千日后，我们目睹了工业部门指标的增长及状况的改善。

审查工业部门经济指标状况的统计数据显示，第十三届政府的工业部门指标增长，国内生产总值增加值增加，生产商价格增长，通货膨胀率逐年下降，这一系列改变与前几届政府相比，创造了辉煌的记录。

考察2016年至2023年间工业部门及其主要子部门的生产者价格指数情况表明，该部门的通货膨胀率从2020年的56.8%降至2023年的29.9%，下降趋势明显。

随着第十三届政府上台和支持工业部门的宏观经济措施，该部门的通货膨胀情况表明，2023年工业部门的生产商价格指数与上年（年通货膨胀率）相比的变化达到29.9%，而与去年（31.7%）相比，下降了1.8个百分点。

根据伊朗统计中心发布的报告，今年最低的年通胀率为17.5%，与“造纸和纸制品”有关。最高的年度通货膨胀率高达 69.5%，与“未分类的机械和设备制造”有关。

工业及工业品领域指数增长3倍

伊朗中央银行的最新统计数据也显示，第十三届政府工业部门指数增长了三倍。这份报告显示，从第十三届政府开始到2023年秋末，工业部门平均季度增长为6.7%，而在第11届和第12届政府执政的8年时间里，工业部门的平均增长率仅为2%。