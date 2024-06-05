原子能组织负责人：伊朗核活动处于战略行动法的保障框架内

伊朗官方通讯社（IRNA）：穆罕默德·伊斯拉米周二为前往查哈马哈尔和巴赫蒂亚里市抵达沙赫尔库尔德机场后对记者说，理事会会议从昨天开始，国际原子能机构每三个月召开一次理事会会议，每六个月召开一次安理会会议，联合国提交了一份关于伊朗核活动的报告，伊朗核活动遵守或不遵守全面协议的问题是该报告关注的焦点。

他表示，格罗西先生或国际原子能机构总干事向理事会或联合国安理会提交的报告分为两部分。第一部分是关于全面协议，另一部分是关于保障和《不扩散核武器条约》。

伊斯拉米澄清道：在保障监督部分，我们有根据保障监督和NPT标准制定的自然程序，该机构总部设在伊朗，并自行进行检查，根据这些标准，所有工作正在进行中，且从未停止过，将来也不会停止。

原子能机构负责人表示：报告的另一部分是全面协议，这部分中自然有各方做出了承诺但却没有兑现，尤其是美国，其并未履行自己的义务，又退出了全面协议，同时还不允许其他国家与伊朗合作。

他提醒：根据法律规定，我们致力于采取战略行动取消制裁。如果对方不履行义务，就会不可避免的出现目前的情况。如果他们履行承诺，伊斯兰共和国也将履行其在联合全面行动计划中有关某些限制条款的承诺。

原子能机构负责人表示，伊朗伊斯兰共和国履行全面协议第26和36条规定的义务，不接受任何有损伊朗与国际原子能机构互动的核活动。