伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权第 1 1频道今日报道称，周二，被占领巴勒斯坦北部的贾利勒地区有 96 处发生火灾。
据该电视台报道，这些火灾导致被占领的巴勒斯坦与黎巴嫩边境附近的 1,200 公顷森林被烧毁。
犹太复国主义政权 11 频道补充道：被称为“拿弗他利”山上 90% 的森林着火，这些森林约八千公顷的面积遭到不同程度的烧毁。
火灾于周一晚上在被占领的巴勒斯坦北部开始，上述统计数据仅为昨天周二的数据。
伊通社（IRNA）德黑兰6月5日报道：犹太复国主义政权第 11 频道在一份报告中，调查了周二在被占领巴勒斯坦北部发生的火灾规模以及对该政权造成的损害。
伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权第 1 1频道今日报道称，周二，被占领巴勒斯坦北部的贾利勒地区有 96 处发生火灾。
据该电视台报道，这些火灾导致被占领的巴勒斯坦与黎巴嫩边境附近的 1,200 公顷森林被烧毁。
犹太复国主义政权 11 频道补充道：被称为“拿弗他利”山上 90% 的森林着火，这些森林约八千公顷的面积遭到不同程度的烧毁。
火灾于周一晚上在被占领的巴勒斯坦北部开始，上述统计数据仅为昨天周二的数据。
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