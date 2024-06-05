犹太复国主义媒体对被占领巴勒斯坦北部火灾规模的报道

伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权第 1 1频道今日报道称，周二，被占领巴勒斯坦北部的贾利勒地区有 96 处发生火灾。

据该电视台报道，这些火灾导致被占领的巴勒斯坦与黎巴嫩边境附近的 1,200 公顷森林被烧毁。

犹太复国主义政权 11 频道补充道：被称为“拿弗他利”山上 90% 的森林着火，这些森林约八千公顷的面积遭到不同程度的烧毁。

火灾于周一晚上在被占领的巴勒斯坦北部开始，上述统计数据仅为昨天周二的数据。