普京对伊通社首席执行官提问的回答：从与伊朗关系到对理事会决议的反应

伊朗官方通讯社（IRNA）：弗拉基米尔·普京周三晚间在圣彼得堡国际经济论坛期间与国内外新闻机构负责人会面时按照年度惯例说了这番话。

在这次会议上，伊通社首席执行官阿里·纳德里向俄罗斯总统致辞说：我国人民近些日子对总统、外交部长及其随行人员的罹难深感悲痛。您在慰问信中提到了已故总统莱希政府改善国际关系的政策，这也是革命最高领袖强调的政策。您还提到了烈士莱希在推动双边和地区关系，并将其上升到战略高度方面所发挥的关键作用。

纳德里随后询问普京：贵国政府采取了哪些计划和行动将与伊朗的关系提升到战略层面，您如何看待德黑兰与莫斯科关系的前景？

我对伊朗部分工业的发展水平感到惊讶

俄罗斯总统进一步表示，俄罗斯和伊朗关系发展良好，尤其是考虑到两国都面临各种制裁及受制裁条件的制约。

他接着说：最近我对伊朗一些制造业的发展水平感到惊讶。令我吃惊的是，我们的伊朗朋友在面临多年制裁的情况下，仍能在某些领域保持如此高的增长水平。当然，虽然不是在所有领域，但在某些领域的发展确实令人惊叹。

我们与德黑兰发展双边关系

在谈到俄罗斯和伊朗之间的全面合作计划时，普京称双边经贸关系正在发展并表示：总体而言，我们希望在开发先进技术领域做出更多努力。鉴于遭遇重重的限制，做到这些并不容易，但这是可实现的，我们一定会做到。

关于烈士总统

俄罗斯联邦总统进一步表示：关于在悲惨事故中罹难的总统我必须说，我们与他有着非常可靠、良好的关系；他是一个非常有魅力的人，是一个严肃的政治家和一个可靠的合作伙伴。

伊朗在多极世界的显现中发挥着非常重要的作用

普京在讲话的另一部分表示：伊朗在担任轮值主席国期间成为上合组织和金砖国家的成员。这表明，我们正在共同朝着某个方向前进，特别是朝着多极世界的方向前进； 伊朗在这一领域已经并将继续发挥非常重要的作用。

伊朗和俄罗斯的关系符合共同利益

俄罗斯总统表示：我们非常希望在莱希总统执政期间的对俄伊关系中制定的所有措施能够继续下去。我对此毫不怀疑，因为我们所做的一切都符合共同利益。

伊朗领导人关注与俄罗斯关系的发展

普京还表示：我们了解伊朗政府的稳定性以及如何应对伊朗高层治理的变化。我们知道，不仅是总统，伊朗革命最高领袖也在思考着伊俄关系的发展，并正在为此而努力。

我希望见到伊朗的新总统

普京进一步表示：我们正在等待伊朗总统大选的举行，并期待与伊朗新总统会面。

伊朗和俄罗斯继续在国际组织中合作

俄罗斯总统进一步表示：我相信我们将在上合组织和金砖国家等国际会议上找到共同语言，我们将努力实现莱希总统计划的所有规划。