伊朗食品通胀率降至23.1%

世界银行在全球食品通胀报告中宣布，2024年第4个月伊朗食品通胀率为23.1%。伊朗本月食品通胀较上月下降1.4个百分点。世界银行估计2024年3月伊朗食品通胀率为24.5%。

伊朗的食品通胀在过去一年中一直呈下降趋势，在此期间已下降了三分之一。 3月和4月，伊朗食品通胀已进入涨幅20%的通道。 2023年5月伊朗食品通胀率公布为77.5%。

在全球各国中，阿根廷的食品通胀率是世界最高的。该国2024年4月份的食品通胀率为293%，高于所有国家。