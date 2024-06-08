伊斯雷尔·贝特努政党领袖：我们在加沙战争中遭受了彻底的羞辱

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦信息中心报道，利伯曼强调，以色列已经失去了北部地区，这里仍是真主党的攻击目标。

他补充道：经过八个月的战争，以色列未能摧毁哈马斯，也未能从加沙解救被扣押人员。

犹太复国主义政权内阁反对派领导人亚伊尔·拉皮德也在一份声明中表示，本杰明·内塔尼亚胡的腐败内阁没有能力控制以色列恶劣的政治状况。

伊朗官方通讯社（IRNA）：他补充道，内塔尼亚胡腐败的内阁已经失去了控制以色列政治局势恶化的能力。