哈马斯：犹太复国主义政权野蛮袭击加沙中部努西拉特难民营暴露了美国政府的同谋角色

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，哈马斯运动声明中对此表示：敌方恐怖主义军队在努西拉特难民营对平民实施了可怕的屠杀，并且这一罪行蔓延到了加沙地带中部的其它地区。

该运动补充道：我们呼吁阿拉伯和伊斯兰人民以及全世界的自由人民施加更多压力，并升级针对加沙的侵略和种族灭绝行径的谴责。我们敦促国际社会和联合国对这些正活生生地发生在全世界眼前的、羞辱人类的罪行采取真正的立场，并尽力制止这些罪行，将罪魁祸首绳之以法，让他们为所犯罪行及冷血杀害儿童和平民的行径受到法律的制裁。

昨天，犹太复国主义政权继续犯下罪行，在加沙地带中部的努西拉特难民营进行了可怕的屠杀。

巴勒斯坦政府驻加沙新闻办公室宣布，犹太复国主义政权对加沙地带中部努西拉特难民营的野蛮袭击造成遇难人数增至 210 人，受伤人数超过 400 人。

哈马斯运动在声明中还宣布，纳粹占领军宣布在加沙营救了一批俘虏，尽管他们在侵略了八个多月之后，动用了一切军事、安全和技术手段，犯下了包括屠杀、种族灭绝、围困和饥饿在内的一切罪行，但这并不能改变他们在加沙地带的战略失败。

对此，哈马斯强调，我们的英勇抵抗仍然控制了大多数俘虏，并且能够增加俘虏人数，就像上个月底在贾巴利亚营地进行的英勇俘虏行动一样。