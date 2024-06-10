伊朗认为任何有关伊朗三岛屿的主张都是干涉内政和破坏伊朗领土完整的行为

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼称，多哈波斯湾合作委员会第 160 次外长会议最终声明中涉及我国的条款是非建设性的，只能无疾而终。

卡纳尼强烈驳斥了与波斯湾伊朗三岛屿有关的条款，并强调大通布、小通布和阿布穆萨三岛屿是伊朗伊斯兰共和国领土不可分割的一部分，并永远处于伊朗的完全主权之下。

他补充道：伊朗伊斯兰共和国认为任何有关伊朗三岛屿的主张都是干涉我国内政和破坏伊朗领土完整的行为，并予以强烈谴责。