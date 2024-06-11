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阿盟或波斯湾合作委员会与一些国家不时通过发表联合声明，对伊朗大通布、小通布和阿布穆萨三岛屿提出一些毫无根据的主张，这些声明煽动了伊朗的外交气氛，这导致伊朗人民要求该国当局捍卫其国家的领土完整和国家主权。伊朗人民的历史记忆中充满了外国干涉伊朗内政的痛苦记忆，一些国家阴谋分裂伊朗部分领土并对伊朗实施各种制裁、饥荒和战争，这造成数百万伊朗人死亡，也给伊朗政府和人民带来了长期的政治、经济和地理损害。有了这些惨痛的历史经历，伊朗当局和人民对保护领土完整和国家主权、防止以往的干涉和压迫重复发生在伊朗极为敏感，并为此形成了强大的民族团结。

阿拉伯国家的要求和其他国家的支持

中阿联合声明中提出的一些内容值得从多个角度思考和合理回应。一方面，阿联酋与阿拉伯国家多年来一直试图在伊朗三岛屿问题上获得域外行为体的支持。在这一企图中，获得包括俄罗斯和中国在内的东方大国的支持比努力获得西方政府的支持更引人注目。

这表明，阿联酋一方面寻求利用伊朗与这些国家的关系，以企图让德黑兰的让步，另一方面，他想向这些国家和伊朗表明，通过向这些国家提供政治和经济的优势和特权，可以连续一段时间获得域外大国的支持，通过这种方式，至少从政治方面，可以让伊朗三岛屿问题继续存在。

就这样，阿联酋等阿拉伯国家总是对伊朗三岛屿提出毫无根据的主张，而中国、俄罗斯等一些国家则基于其对阿拉伯国家的政治和经济需要、与美国的竞争以及自身利益而支持这一主张。

隐藏的动机

值得注意的是，伊朗和中国在地区和国际层面扩大关系的反对者非常希望伊中之间的关系存在嫌隙，而且可能会形成这样的误解，即由于与中国关系密切，伊朗愿意偏离其一贯立场。阿联酋及其盟国试图除了维持与西方的传统联盟外，还希望与非西方大国结成联盟，并通过这种方式，向与西方关系紧张、在伊朗三岛屿问题上也失去东方支持的伊朗展示自己的力量，以提高其在未来地区权力平衡中的地位。

此外，我们还应该提到中国在全球层面以及与美国竞争的主要目标。中国在国际舞台上希望将自己介绍为一个可靠的大国，甚至可以赢得阿拉伯等美国盟友的信任，并弥补华盛顿在国际层面的缺陷。这样，它将加强与西方传统盟国的防务、商业和政治关系，在形成针对传统联盟的新联盟的同时，加大对西方的压力。从这个宏观角度来看，中国支持西方传统盟友的一些要求似乎是合乎逻辑的。

鉴于此，阿联酋和阿拉伯国家认为，通过获得安理会成员国的域外大国的支持，伊朗三岛屿问题不仅从政治层面，而且从法律层面逐渐复苏。从长远来看，他们可以要求伊朗作出更大的让步。

中国应当重视的历史经验

伊朗一直强调，西亚和波斯湾在过去几十年甚至几个世纪里因外国势力的不当和非建设性的干涉而受到损害，为了弥补这些损害，应将地区问题的管理委托给地区行为体。如果西方尤其是美国在该地区的存在和作用逐步减少，而其他国家存在的新机会慢慢出现，就不应该重复过去的错误经验，否则，过去的损害将无法修复。

值得注意的是，伊朗在全面拓展与中国的关系中，从未对第三国采取过不公平立场，在与第三国的关系中，也尊重中国的切身利益和红线。因此，伊朗希望中方在追求扩大与阿拉伯国家关系的利益时，不要让伊朗的基本利益和红线受到损害。伊朗在外交政策上避免人质外交，也不会将其全面战略伙伴关系作为其他问题的把柄，因此，伊朗希望中方提防一些阿拉伯国家企图使中国在该地区的存在依赖于中国支持其针对伊朗的要求。

伊朗提醒中国不要忘记殖民主义国家在包括东亚、西亚在内的世界各地图谋制造地区争端的历史，以制造猜疑，防止区域融合和干涉他国内政。伊朗强调有必要远离这一邪恶的遗产，世界秩序正在转变为新秩序，这一新秩序建立在国家间最大程度参与的基础上促进和平。

伊朗三岛屿问题可以总结为以下几点：

阿联酋在与其他一些国家的联合声明中重复对伊朗三岛屿毫无根据的主张并不妨碍伊朗对这些岛屿合法且永久的归属权，也不会使混淆视听和觊觎之心转变为一项权利。

伊朗人民对一些外国势力的历史记忆是非常负面的，因为它们杀害伊朗人、分离伊朗领土的重要部分以及针对伊朗人民支持政府的政变中发挥了很大的作用。由于伊中两国之间有着历史悠久的友谊关系，两国之间从未发生过分歧和冲突，伊朗民众对中国的心态一直是积极的。中国切勿允许这种积极心态发生改变。

伊朗在地区具有独特的战略、地缘政治地位和战略作用，伊朗与一些在不同大国之间摇摆不定的阿拉伯国家不同，其实力建立在国内权力和实力的基础之上，因此不受强国政治压力的影响。

由此可见，伊朗根本不会因为一些国家对伊朗三岛屿一再提出毫无根据的主张而推迟其重要优先事项，并通过重视与中国的战略伙伴关系和全面合作，避免两国关系受到一些国家压力的影响。