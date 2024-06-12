伊朗外交部发言人强烈谴责苏丹发生的针对平民的杀戮行为

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人纳赛尔·卡纳尼表示，“瓦德努拉”村遇袭事件造成数百名包括妇女和儿童在内的无辜平民伤亡，这是一起可怕的事件，并补充道：伊朗伊斯兰共和国对苏丹内战的持续以及该国不同地区无辜公民的痛苦和困境感到关切。

伊朗外交部发言人向在该国冲突中丧生的苏丹家属表示深切同情，呼吁该国快速恢复和平及正常生活，并立即停止对苏丹平民的屠杀。他还强调国际社会特别是人权机构有责任采取有效措施结束苏丹目前的悲惨局势。