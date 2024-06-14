真主党大规模袭击巴勒斯坦被占领土北部的影响

据伊通社周五援引广场电视台（al-Mayadeen）报道，黎巴嫩真主党宣布，已向基里亚特什穆内和卡夫尔索尔德镇发射了数十枚喀秋莎火箭弹和导弹。

希伯来语媒体也承认，黎巴嫩真主党向犹太复国主义定居点基里亚特什穆内和整个上贾利勒地区发射了至少40枚火箭弹。

犹太复国主义媒体还称，此次袭击后，上贾利勒地区的卡夫尔索尔德镇部分地区起火。

此次袭击发生后，贝特哈利勒、卡夫吉拉德、马尔格利奥特和基尔亚特谢莫内等定居点拉响了警报。

这些媒体还承认，上贾利勒地区的几栋建筑着火，米斯卡夫阿姆镇冒出浓烟。