超过1.5万名巴勒斯坦儿童在加沙战争中丧生

据伊通社（IRNA）周六上午援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，巴勒斯坦政府驻加沙新闻办公室公布了一份令人震惊的统计数据，显示在战争第252天巴勒斯坦儿童的灾难性处境。

据报道，自2023年10月7日以来，在犹太复国主义占领军的袭击中，已有15,694名巴勒斯坦儿童丧生，约3.4万名儿童受伤，3,600名儿童仍被掩埋在废墟之下。

这份报告还指出：大约1500名儿童要么失去了四肢或眼睛，要么变成了永久性残疾，至少200名儿童被以色列占领军绑架。1.7万名儿童成为孤儿，其中3%失去父母双方，超过70万儿童被迫离开他们的居住地。

报告补充道：大约65万名巴勒斯坦儿童在以色列占领军袭击中失去了其家园。由于犹太复国主义政权的侵略，62.5万名儿童被迫辍学。加沙98%的儿童无法获得安全的饮用水，每天只能获得不到三升的水。

巴勒斯坦政府驻加沙新闻办公室在这份报告中进一步补充道：3500名患有慢性病的巴勒斯坦儿童因营养不良和缺乏必要的医疗服务而面临死亡风险。6万 个母亲子宫内的胎儿因炸弹和爆炸物的影响而遭受流产、死亡或先天性缺陷。大约4万名婴儿无法定期接受必要的疫苗接种，8.2万名儿童出现营养不良的症状，其中的35%已经严重营养不良。

报告最后指出：自10月7日以来，已有33名巴勒斯坦儿童因饥荒和营养不良而死亡。

加沙卫生部昨天周五宣布，自10月7日以来，犹太复国主义政权针对加沙地带不同地区的侵略和袭击共造成37,266人丧生， 85,102人受伤。