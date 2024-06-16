伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊对 2024 年朝觐者发表的致辞

奉普慈特慈的安拉之名

一切赞颂全归安拉，养育众世界的主，祝福和平安归于我们的领袖、最优秀的被造物——穆罕默德穆斯塔法、他纯洁的家属、被优选的伙伴及竭力追随他们的人，直至复生日。

先知易卜拉欣遵循安拉的旨意发起那动人心弦的号召，召唤各个时代的所有人类在朝觐期间奔赴天房。今年，来自世界各地穆斯林群众的心再次被这个一神教和团结的中心所吸引，创造了这盛大的、多样化人群的盛况，并将人性和伊斯兰的精神力量融入自身和外界当中。

每次用长远的眼光欣赏这盛大的、多元化的人群聚集和复杂的朝觐仪式时，都会为穆斯林带来安慰并增强他们的信心，但同时，也会对敌人和心怀不轨者产生威胁并让他们感到恐惧。

如果伊斯兰教的敌人和心怀不轨者试图破坏朝觐的这两个方面并散布怀疑和忧患，无论是通过突出教派和政治差异，还是试图降低朝觐的神圣性，都不应感到惊讶和意外。

《古兰经》将朝觐描述为对真主的崇拜、赞颂（记念真主）、谦逊和所有人平等的尊严的体现，并将朝觐描述为统筹人类的物质和精神生活、幸福和中正、以及穆斯林兄弟之间道德、和平及和谐的体现，同时也是与敌人划清界限并建立对抗敌人的强大阵线的体现。

思考与朝觐相关的经文，并深思这一无与伦比的功课的行为和仪式，可以为我们昭示隐藏在朝觐复杂仪式中的秘密。

兄弟姐妹们，你们作为朝觐者，现在正处于一个可以实践这些真理和光明教义的场合。让你们的思想和行为越来越接近这些真理和光明的教义，把一个充满和融合了这些崇高理念的身份带回家吧。这是你们洗涤身心的朝觐之旅的宝贵而真实的纪念品。

今年，与敌人划清界限的问题比以往任何时候都更加重要。加沙发生的悲剧在当代历史上是史无前例的，犹太复国主义政权的无耻行径和野蛮行动没有给任何个人、政党、政府或穆斯林教派保留任何转圜和容忍的余地。

今年，与敌人划清界限必须超越朝觐的时间和地点，同时延伸到全世界所有穆斯林国家和城市。这一行动甚至必须超越朝觐者的范围，蔓延至普通民众。

各国人民和政府必须通过言行表现出对犹太复国主义政权及其盟友，特别是美国政府的谴责，并必须阻止凶手的罪恶行径。

受压迫巴勒斯坦人民的坚定抵抗和加沙人民的坚忍不拔和顽强不屈的抵抗荣耀令全世界钦佩不已，如此的耐心和抵抗必须以各种方式得到支持。

我祈求安拉赐予巴勒斯坦人彻底而迅速的胜利。我为亲爱的朝觐者们祈祷，愿你们的朝觐被安拉接受。愿伊玛目马赫迪被承领的祈祷伴随着你们。

愿安拉赐予你们平安和怜悯

赛义德·阿里·哈梅内伊

2024年6月11日（伊历1445年12月4日）