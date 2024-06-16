卡乔·克尔曼尼墓；设拉子客座诗人

伊朗官方通讯社（IRNA）: 卡玛鲁丁·阿布阿塔（Kamal al-Din Abul-Ata），又名卡乔·克尔曼尼，伊斯兰历689年（公历1290年）出生于克尔曼省。他是莫卧儿时期的著名诗人之一。 他于伊斯兰历752年（公历1351年）在设拉子去世。如今，卡乔·克尔曼尼墓是设拉子的景点之一，位于这座城市的古兰经之门对面。著名的罗肯阿巴德泉水也经卡乔墓附近缓缓流过。

卡乔·克尔曼尼墓被列为法尔斯省的著名景点之一，在伊朗的国家古迹名录中，国家编号为916。

卡乔·克尔曼尼是文学史上的天才之一。他于伊斯兰历689年（公历1290年）出生于克尔曼。 年轻时，他除了读书外，还热衷于旅游。他一生去过圣城古都斯、埃及、叙利亚、汉志和伊拉克等地。此外，卡乔·克尔曼尼在巴格达生活了一段时间。随后他返回伊朗，前往设拉子市。他有一段时间与一个名叫阿布·伊沙克的人在一起度过，并从他身上学到了很多东西。

卡乔·克尔曼尼陵墓的建筑风格

卡乔·克尔曼尼陵墓的建筑风格令人印象深刻、不容忽视。墓室上下各有两根柱子，没有顶蓬。在这个历史古迹的中央有一个曲面的坟墓。

这座坟墓的墓碑上没有任何关于卡乔生平的文字介绍，唯一能看到的就是用三一体（苏卢斯体）雕刻的一节《古兰经》经文：

كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ

“凡在大地上的，都要毁灭；惟有你的永活的，具有尊严与大德的主的尊容，将永恒存在。”（拉哈迈尼：26-27）