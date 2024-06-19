真主党的无人机拍摄了被占领港口海法港的照片

据伊通社援引广场电视台(Al-Mayadeen)新闻频道报道，黎巴嫩真主党发布的视频显示，一架无人机已进入巴勒斯坦被占领土北部地区，正在拍摄敏感地点。

据报道，这架无人机在记录图像后成功返回黎巴嫩， 并将这些图像提供给抵抗战士。

犹太复国主义媒体针对这段视频表示，这是一个非常危险的事件。

这些媒体认为，真主党无人机在海法港进行拍摄的行为是史无前例的行动，这引起了犹太复国主义者的担忧。

犹太复国主义媒体也承认，真主党无人机记录了海法经济和军事地区的重要图像。