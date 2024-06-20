中国国防大学代表团访问伊朗陆军指挥学院

伊朗官方通讯社（IRNA）：军事管理学院院长吴凤鸣少将率国防大学高级代表团访问伊朗伊斯兰共和国陆军总部和指挥学院。这次访问是在周二进行的，目的是了解指挥学院和陆军总部的科学、教育以及研究能力。

指挥学院兼陆军总部司令阿米尔·侯赛因·瓦利万德·扎马尼准将在会议上表示欢迎之余，提到了伊朗与中国之间的长期友谊，并表示：伊斯兰革命后和抗战的八年，特别是近些年来，伊朗和中国之间的友谊根深蒂固。我们有进一步发展防务和军事领域双边关系的趋势。

陆军指挥参谋大学司令在谈到战争大学的背景时表示：陆军指挥参谋大学是我国最古老的大学，已有90多年的历史。 我们培养战术、作战、战略三个层次的硕士和博士研究生。大学毕业生会在伊朗伊斯兰共和国军队和武装部队中担任中高层职务。

陆军指挥参谋大学司令在介绍该学院的教育和科研举措时表示，陆军指挥参谋大学在培养陆军军官和各级武装部队方面具有重要的科研储备。在教育和研究领域，也拥有宝贵的、最新的能力，而且在这个方向上，除了年轻的教职人员之外，还有资深的教授也参与其中。

他指出，该大学有能力为中国派出的学生举办波斯语培训课程，我们有兴趣规划并采取两国学生的交流行动。

中国国防大学代表团团长吴凤鸣少将也对此次访问伊朗表示满意。他表示：我们欢迎两国在国防军事领域开展教育和研究交流，我们准备扩大这些关系。

他补充道：访问伊朗及访问指挥学院和陆军总部对我们来说具有特别重要的意义，这次访问必将对两国国防和安全领域关系的发展非常有效。

随后，国防大学多位代表团代表就指挥部和陆军总部大学的就读条件以及该大学的教育科研问题提出了疑问，阿米尔·瓦利万准将也给出了恰当的解答。

最后，国防大学代表团参观了指挥学院的科研成果、战术演练基地、战争博物馆和学院的教学设施。